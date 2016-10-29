Как воспитать новых Зариповых и Морозовых: в «Казань Арене» открылся тренировочный центр «Победный бросок»

Сегодня в "Казань Арене" открылся спортивный тренировочный центр «Победный бросок» имени хоккеиста Даниса Зарипова. В церемонии принял участие и.о. президента РТ Ильдар Халиков.
Хоккейный центр «Победный бросок» – один из крупнейших в России и Европе. Его площадь составляет более 1000 кв. метров, а посетителям предложено 300 кв. метров синтетического льда, 7 бросковых площадок, залы для дриблинга и физподготовки, учебный класс, а также специальная зона ожидания, где можно посмотреть тренировки в прямом эфире.
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