Как воспитать новых Зариповых и Морозовых: в «Казань Арене» открылся тренировочный центр «Победный бросок»

16:55, 29.10.2016 46 5
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в "Казань Арене" открылся спортивный тренировочный центр «Победный бросок» имени хоккеиста Даниса Зарипова. В церемонии принял участие и.о. президента РТ Ильдар Халиков.

Хоккейный центр «Победный бросок» – один из крупнейших в России и Европе. Его площадь составляет более 1000 кв. метров, а посетителям предложено 300 кв. метров синтетического льда, 7 бросковых площадок, залы для дриблинга и физподготовки, учебный класс, а также специальная зона ожидания, где можно посмотреть тренировки в прямом эфире.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 31 окт
    сколько стоит потренироваться там?
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  • Анонимно 31 окт
    уютненько :)
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  • Анонимно 31 окт
    Какие все-таки красивые в Казани девушки! Прямо глаза разбегаются, все как на подбор, в модели можно всем!
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  • Анонимно 31 окт
    большущая площадь
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  • Анонимно 31 окт
    а кто их там будет тренировать-воспитывать?
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