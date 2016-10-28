Concordia-2016: на сцене Юрий Башмет, Александр Сладковский и София Губайдулина

Сегодня в БКЗ им.Сайдашева состоялся второй концерт VI Международного фестиваля современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia. В этот вечер Государственный симфонический оркестр РТ под управлением Александра Сладковского представил симфоническую поэму для оркестра "Сказка", сочинение для симфонического оркестра и органа "Всадник на белом коне" и концерт для альта с оркестром. Сольную партию исполнил маэстро Юрий Башмет.
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