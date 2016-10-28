Минимум 5 звезд – каждому! В Казани вручили Tatarstan Top Hotels Award и Tatarstan Top Restaurants Award

Сегодня в Казани лучшим участникам отельного и ресторанного бизнеса вручили премии Tatarstan Top Hotels Award и Tatarstan Top Restaurants Award.
Премия Tatarstan Top Hotels Award выбирает лучшие отели Татарстана в пяти категориях и в шести номинациях. Tatarstan Top Restaurants Award выбирает лучшие рестораны Татарстана в 15 номинациях, оценивая все важные критерии успешного заведения.
Церемония награждения победителей прошла на Гала-ужине выставки HORECA_Kazan2016.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым