Минимум 5 звезд – каждому! В Казани вручили Tatarstan Top Hotels Award и Tatarstan Top Restaurants Award

20:55, 28.10.2016 42
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани лучшим участникам отельного и ресторанного бизнеса вручили премии Tatarstan Top Hotels Award и Tatarstan Top Restaurants Award.

Премия Tatarstan Top Hotels Award выбирает лучшие отели Татарстана в пяти категориях и в шести номинациях. Tatarstan Top Restaurants Award выбирает лучшие рестораны Татарстана в 15 номинациях, оценивая все важные критерии успешного заведения.

Церемония награждения победителей прошла на Гала-ужине выставки HORECA_Kazan2016.

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