От натюрмортов до шамаилей: как Рушан Шамсутдинов отмечает двойной юбилей

Сегодня в Галерее современного искусства открылась выставка Рушана Шамсутдинова, посвященной 70-летию со дня рождения и 50-летию творческой деятельности художника.
На выставке, где представлено около 150 работ, Рушан Шамсутдинов демонстрирует все грани своего творчества. Посетители могут увидеть произведения Шамсутдинова, насыщенные национальным колоритом, серию пастельных работ, посвященных Италии, книжную графику, в том числе иллюстрации к книге «Сказки народов мира», которая готовится к изданию в Татарском книжном издательстве.
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