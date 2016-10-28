Вечер в турецком стиле: Турхан Дильмач и его гости на торжественном приеме в «Корстоне»

19:21, 28.10.2016 17 8
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в ГТРК «Корстон» состоялся прием по случаю Дня образования Турецкой Республики от имени генконсула Турции в Казани Турхана Дильмача и его супруги. На торжественном мероприятии побывал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 28 окт
    А отношения все теплеют с Турцией.
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  • Анонимно 28 окт
    Что то обсуждают и пьют.
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  • Анонимно 28 окт
    Девушки всегда красивые которые играют.
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  • Анонимно 28 окт
    Что за дяденька на первой фотке маленького роста?
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    Анонимно 28 окт
    Это главред журнала "Казань" Юрий Балашов
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  • Анонимно 28 окт
    И я там был, мед с пивом пил))
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  • Анонимно 29 окт
    Неужели у Турхана супруга россиянка? Красивая)
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  • Анонимно 29 окт
    Стульев не было?
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