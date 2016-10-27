Из райских кущ — в космические дали. В Кремле открылась выставка «Красные ворота/Против течения»

22:22, 27.10.2016 35
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в галерее «Хазинэ» открылась четвертая межрегиональная выставка «Красные ворота / против течения-2016». Руководитель и автор проекта – вице-президент Российской академии художеств, председатель Поволжского отделения РАХ, президент Творческого союза художников России Константин Худяков.

Задача проекта - отобразить через произведения художников начала XXI века многообразие окружающего мира природы и человеческих отношений, исследовать арт-процесс, произошедшие изменения, оценить роль искусства в происходящих социально-политических процессах. В 2016 году рассматриваются произведения на 10 тем: Рай, Огонь, Воздух, Вода, Земля, Время, Времена года, День и ночь, Катаклизмы, Космос.

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