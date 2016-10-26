Санаторий-профилакторий «Казаньоргсинтеза»: оздоровительный комплекс с широким спектром услуг

Стабильно растущие финансово-экономические показатели позволяют ПАО «Казаньоргсинтез» реализовывать социальные проекты, заботясь о социальной защищенности своих сотрудников и их семей. Предприятие уделяет большое внимание организации медицинского обслуживания своих работников. В 2015 году 948 работников отдохнули и поправили свое здоровье в санатории-профилактории предприятия, в том числе 259 человек, работающих на вредных и опасных производствах, 273 человека, состоящие на диспансерном учете в поликлинике МСЧ. Оплачивали они при этом только 20% от общей стоимости путевки. Санаторий-профилакторий рассчитан на 90 койко-мест и состоит из 45 одно-, двух- и трехместных номеров. Это современный оздоровительный комплекс, где можно получить различные виды лечения: физиолечение, ингаляции, массажи, грязевые обертывания, лечебные ванны и многое другое. Аппарат «горный воздух», к примеру, позволяет избавиться от стрессов, депрессий и плохого настроения, повысить иммунитет и сопротивляемость организма к инфекционным и простудным заболеваниям. А сухие углекислые ванны оказывают положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему, позволяя лечить многие сердечно-сосудистые заболевания. Аппарат магнитотерапии Мультимаг воздействует на многие заболевания, в частности, лечится сосудистая патология, болезни опорно-двигательной системы, послеоперационные раны. В санатории-профилактории также имеются бассейн, комплекс бань, включающий финскую и турецкую бани, инфракрасную сауну.

