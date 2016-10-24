«Жанна д'Арк на костре» от ГСО РТ и Чулпан Хаматовой: в Казани открылся фестиваль Concordia

Сегодня в казанском ГБКЗ им. С. Сайдашева ораторией А. Онеггера «Жанна д'Арк на костре» открылся VI Международный фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia. В литературно-музыкальной постановке о Жанне Д' Арк приняли участие народная артистка России Чулпан Хаматова и актеры Илья Глинников, Марк Бурлай и Арсений Тополага, солисты оперы Надежда Гулицкая, Полина Шамаева, Академический большой хор «Мастера хорового пения», Государственный симфонический оркестр РТ под управлением Александра Сладковского.
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