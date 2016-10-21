Kremlin fashion show-2016: Street Style от молодых дизайнеров

21:24, 21.10.2016 56 3
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Национальной художественной галерее «Хазине» в Казанском Кремле прошел III всероссийский модный показ Kremlin fashion show-2016. Молодые дизайнеры представят 20 коллекций в стиле Street Style (уличной моды).

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 22 окт
    "хорошего коня и из под рогожи видно" помогли вспомнить, спасибо
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  • Анонимно 22 окт
    то ли фото не очень, толь в принципе вяло как-то. все тускло, не сочно.
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  • Анонимно 22 окт
    Н-да.. Видно, что со светом беда там была.. И, кстати, почему наклейки с очков не сняли?.. Колхоз...
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