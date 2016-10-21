Kremlin fashion show-2016: Street Style от молодых дизайнеров

Сегодня в Национальной художественной галерее «Хазине» в Казанском Кремле прошел III всероссийский модный показ Kremlin fashion show-2016. Молодые дизайнеры представят 20 коллекций в стиле Street Style (уличной моды).
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