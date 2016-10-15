«Рубин» вышел на «Казань Арену» в «обновке». Как казанцы разгромили «Крылья Советов» в «Волжском дерби»

Футболисты «Рубина» одержали сегодня крупную победу со счетом 3:0 в 10-м туре чемпионата России над самарскими «Крыльями Советов» в своем первом матче после возвращения на «Казань Арену». Голами отметились Максим Канунников, Рубен Рочина и Жонатас.

Матч с «Крыльями» стал для «Рубина» не только первым в сезоне на «Казань Арене», но и первым в альтернативном комплекте формы.