«Рубин» вышел на «Казань Арену» в «обновке». Как казанцы разгромили «Крылья Советов» в «Волжском дерби»

23:04, 15.10.2016 36
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Футболисты «Рубина» одержали сегодня крупную победу со счетом 3:0 в 10-м туре чемпионата России над самарскими «Крыльями Советов» в своем первом матче после возвращения на «Казань Арену». Голами отметились Максим Канунников, Рубен Рочина и Жонатас.

Матч с «Крыльями» стал для «Рубина» не только первым в сезоне на «Казань Арене», но и первым в альтернативном комплекте формы.

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