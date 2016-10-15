«Хәтер көне» у Камаловского театра

16:08, 15.10.2016 42 14
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня у театра им. Камала татарстанские активисты провели митинг, отметив «Хәтер көне» — День памяти, защитникам Казани в 1552 году.

комментарии 14

комментарии

  • Анонимно 15 окт
    Хорошее дело
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  • Анонимно 15 окт
    Молодцы!
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  • Анонимно 15 окт
    Это каждый год проводят?
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  • Анонимно 15 окт
    Пасмурно(
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  • Анонимно 15 окт
    достаточно масштабненько
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  • Анонимно 15 окт
    Но памятник защитникам Казани давно уже ДОЛЖЕН был быть установлен. Почему власти республики до сих пор его не установили?
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    Анонимно 17 окт
    Памятник → это вроде как мечеть Кул Шарифа - завуалированный мемориал.
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  • Анонимно 15 окт
    Следующий год обязательно приду поддержать!
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    Анонимно 15 окт
    Тоже постараюсь.
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  • Анонимно 15 окт
    Напоминает митинг КПРФ. Все очень традиционно, малолюдно и нет молодых людей
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  • Анонимно 15 окт
    Жалкое зрелище. Тусовка стареющих маргиналов.
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  • Анонимно 16 окт
    То что нет молодежи показывает уровень дел. Наша молодежь политически пассивна. Вся, и татары и русские. Власть сделала все чтобы отвлечь людей от внутренней повестки. Вневшний враг, война, Сирия. А жизнь между тем ухудшается тихой сапой. Но это все никого не заботит, не говоря про исторические вопросы.
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  • Анонимно 17 окт
    Одни пожилые люди ! Молодежь боиться , потому что реально страшно ! Срок за экстремизм получить очень легко!
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  • Анонимно 27 окт
    Сборище пенсионеров, которым скучно жить
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