У милосердия древние корни: из истории благотворительности в Казанской губернии

Сегодня в Госкомитете Республики Татарстан по архивному делу представили документы, размещенные на выставке «Из истории благотворительности в Казанской губернии XIX – начала XX в.», посвященной 10-летию образования Республиканского совета по благотворительной деятельности. В экспозиции представлены документы, освещающие примеры благотворительности в Казанской губернии. Среди них: отчеты мусульманской бесплатной столовой и Казанского губернского благотворительного комитета, сообщение о пожертвовании средств купцами Юнусовыми на учреждение в Казани татарского приюта, фотографии благотворителей Н. К. Крестовникова, В. А. Унженина, С. Н. Максудова, Ш.-А. Х. Иманаева и другие документы из фондов Государственного архива Республики Татарстан.
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