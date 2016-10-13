Finopolis-2016: Греф рассуждал о «наличке», Набиуллина ответила за купюры

14:27, 13.10.2016 69 7
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis открылся сегодня в Казани. Мероприятие проходит на площадке ГТРК «Корстон». Участниками и почетным гостями форума стали президент РТ Рустам Минниханов, председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф и другие.

Перед началом форума гости ознакомились с развернутой в фойе выставкой компаний – партнеров форума. Кроме того, они осмотрели аллею FinTech – здесь собраны российские стартапы, реализующие проекты в сфере финансовых технологий, которые способствуют развитию электронного взаимодействия на отечественном финансовом рынке. Пленарная сессия форума была посвящена теме «Финансовый рынок в 2026 году: вызовы для бизнеса и регулятора».

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 13 окт
    Как же все-таки красиво в Корстоне
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    Анонимно 13 окт
    оч красиво в корстоне, когда все застраивается оборудованием НЕ корстона, убираются его ужасные экраны, грязные колоны затягивают кортоными панелями по цене золотых, на застройку корстона на финополис потратили сотни тысяч.
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  • Анонимно 13 окт
    Много людей
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  • Анонимно 13 окт
    радуете) как много фотографий)
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  • Анонимно 13 окт
    До 2026 года еще дожить надо
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  • Анонимно 13 окт
    главное - позитивный настрой)
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  • Анонимно 13 окт
    Это все замечательно и временами даже чудесно!
    НО простые кирпичные дома достроить как то не получается.
    Я это о дольщиках.
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