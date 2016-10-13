Finopolis-2016: Греф рассуждал о «наличке», Набиуллина ответила за купюры

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis открылся сегодня в Казани. Мероприятие проходит на площадке ГТРК «Корстон». Участниками и почетным гостями форума стали президент РТ Рустам Минниханов, председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф и другие.
Перед началом форума гости ознакомились с развернутой в фойе выставкой компаний – партнеров форума. Кроме того, они осмотрели аллею FinTech – здесь собраны российские стартапы, реализующие проекты в сфере финансовых технологий, которые способствуют развитию электронного взаимодействия на отечественном финансовом рынке. Пленарная сессия форума была посвящена теме «Финансовый рынок в 2026 году: вызовы для бизнеса и регулятора».
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комментарии
НО простые кирпичные дома достроить как то не получается.
Я это о дольщиках.