Выездная редакция «Реального времени» на конференции «Кибербезопасность АСУ ТП»

Сегодня в Иннополисе стартовала четвертая конференция «Кибербезопасность АСУ ТП (автоматизированных систем управления технологическим процессом)», проходящая проходит под лозунгом «Время действовать вместе». На форуме работала выездная редакция «Реального времени». Представляем вам ее гостей – ведущих экспертов по безопасности индустриальных систем, руководители предприятий электроэнергетической, атомной, машиностроительной, транспортной, нефтегазовой промышленности и других отраслей.
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