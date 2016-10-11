Выездная редакция «Реального времени» на конференции «Кибербезопасность АСУ ТП»

18:51, 11.10.2016 22 1
Армен Гюлумян, вице-президент Marsh & McLennan Companies Армен Гюлумян, вице-президент Marsh & McLennan Companies Роман Шайхутдинов, министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов, министр информатизации и связи Татарстана Александр Тормасов, ректор университета «Иннополис» Александр Тормасов, ректор университета «Иннополис» Егор Иванов, мэр Иннополиса Егор Иванов, мэр Иннополиса Павел Кушелев, журналист программы Вести.net Павел Кушелев, журналист программы Вести.net Александр Маслов, вице-президент ПАО «Ростелеком» Александр Маслов, вице-президент ПАО «Ростелеком» Виктор Вячеславов, замдиректора НТЦ СТ — ICL-КПО ВС Виктор Вячеславов, замдиректора НТЦ СТ — ICL-КПО ВС Юрий Бондарь, директор департамента аналитических решений SAP Юрий Бондарь, директор департамента аналитических решений SAP Андрей Суворов, директор по развитию бизнеса безопасности критической инфраструктуры Kaspersky Lab Андрей Суворов, директор по развитию бизнеса безопасности критической инфраструктуры Kaspersky Lab Евгений Касперский, основатель Kaspersky Lab Евгений Касперский, основатель Kaspersky Lab Евгений Касперский, основатель Kaspersky Lab
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  • Армен Гюлумян, вице-президент Marsh & McLennan Companies
    Максим Платонов
  • Армен Гюлумян, вице-президент Marsh & McLennan Companies
    Максим Платонов
  • Роман Шайхутдинов, министр информатизации и связи Татарстана
    Максим Платонов
  • Роман Шайхутдинов, министр информатизации и связи Татарстана
    Максим Платонов
  • Александр Тормасов, ректор университета «Иннополис»
    Максим Платонов
  • Александр Тормасов, ректор университета «Иннополис»
    Максим Платонов
  • Егор Иванов, мэр Иннополиса
    Максим Платонов
  • Егор Иванов, мэр Иннополиса
    Максим Платонов
  • Павел Кушелев, журналист программы Вести.net
    Максим Платонов
  • Павел Кушелев, журналист программы Вести.net
    Максим Платонов
  • Александр Маслов, вице-президент ПАО «Ростелеком»
    Максим Платонов
  • Александр Маслов, вице-президент ПАО «Ростелеком»
    Максим Платонов
  • Виктор Вячеславов, замдиректора НТЦ СТ — ICL-КПО ВС
    Максим Платонов
  • Виктор Вячеславов, замдиректора НТЦ СТ — ICL-КПО ВС
    Максим Платонов
  • Юрий Бондарь, директор департамента аналитических решений SAP
    Максим Платонов
  • Юрий Бондарь, директор департамента аналитических решений SAP
    Максим Платонов
  • Андрей Суворов, директор по развитию бизнеса безопасности критической инфраструктуры Kaspersky Lab
    Максим Платонов
  • Андрей Суворов, директор по развитию бизнеса безопасности критической инфраструктуры Kaspersky Lab
    Максим Платонов
  • Евгений Касперский, основатель Kaspersky Lab
    Максим Платонов
  • Евгений Касперский, основатель Kaspersky Lab
    Максим Платонов
  • Евгений Касперский, основатель Kaspersky Lab
    Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Иннополисе стартовала четвертая конференция «Кибербезопасность АСУ ТП (автоматизированных систем управления технологическим процессом)», проходящая проходит под лозунгом «Время действовать вместе». На форуме работала выездная редакция «Реального времени». Представляем вам ее гостей – ведущих экспертов по безопасности индустриальных систем, руководители предприятий электроэнергетической, атомной, машиностроительной, транспортной, нефтегазовой промышленности и других отраслей.

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