«Татнефть-Арену» на два дня оккупировали танки: Казань принимает суперфинал соревнований по World of Tanks

15:35, 08.10.2016 36 5
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в «Татнефть-арене» стартовали соревнования по танковому киберспорту: суперфинал серии «Времени танков». В итоговой битве принимают участие дружины KBY#1 (Казань), «Мадагаскар» (Пермь), «Полный расколбас» (Челябинск) и «Золотое фуфло» (Саратов). Каждая увезет домой призы: 1-е место - 4000 долларов и семь UHD-мониторов; 2-е место - 3000 долларов; 3-е место — 2000 долларов; 4-е место — 1000 долларов.

Помимо командных баталий кибертанкисты соревнуются в личном зачете.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 10 окт
    жаль, что не видел этого действа в живую
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  • Анонимно 10 окт
    классные призы
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  • Анонимно 10 окт
    Крутое мероприятие 8D
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  • Анонимно 10 окт
    фотки супер!
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  • Анонимно 10 окт
    мальчишки молодые совсем
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