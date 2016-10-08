«Татнефть-Арену» на два дня оккупировали танки: Казань принимает суперфинал соревнований по World of Tanks

Сегодня в «Татнефть-арене» стартовали соревнования по танковому киберспорту: суперфинал серии «Времени танков». В итоговой битве принимают участие дружины KBY#1 (Казань), «Мадагаскар» (Пермь), «Полный расколбас» (Челябинск) и «Золотое фуфло» (Саратов). Каждая увезет домой призы: 1-е место - 4000 долларов и семь UHD-мониторов; 2-е место - 3000 долларов; 3-е место — 2000 долларов; 4-е место — 1000 долларов.
Помимо командных баталий кибертанкисты соревнуются в личном зачете.
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