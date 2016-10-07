Флешмоб в Болгаре: как Минтимер Шаймиев призвал поддержать Казань в конкурсе Центробанка

17:42, 07.10.2016 14 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев присоединился к флешмобу строителей Болгарской академии и волонтеров в поддержку Казани в качестве города-символа новых банкнот ЦБ РФ, на котором он проголосовал за столицу Татарстана. Госсоветник вместе со строителями и волонтерами сфотографировался с макетом 200-рублевой купюры, на которой изображена Казань.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 окт
    Это здорово, но при Шаймиеве не было такого обилия обманутых дольщиков как сейчас!
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