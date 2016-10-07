Флешмоб в Болгаре: как Минтимер Шаймиев призвал поддержать Казань в конкурсе Центробанка

Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев присоединился к флешмобу строителей Болгарской академии и волонтеров в поддержку Казани в качестве города-символа новых банкнот ЦБ РФ, на котором он проголосовал за столицу Татарстана. Госсоветник вместе со строителями и волонтерами сфотографировался с макетом 200-рублевой купюры, на которой изображена Казань.