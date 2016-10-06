«Ярких красок хоровод»: в Пушечном дворе открылась выставка дымковской игрушки

Сегодня в музее Пушечного двора музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась выставка «Ярких красок хоровод. Расписная дымковская игрушка». В экспозиции представлены глиняные игрушки и рельефы - произведения русского декоративно-прикладного искусства и народно-художественного промысла XIX-XXI веков из собраний Кировского музея дымковской игрушки и из частных коллекций.
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