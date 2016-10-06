«Ярких красок хоровод»: в Пушечном дворе открылась выставка дымковской игрушки

19:08, 06.10.2016 43 6
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в музее Пушечного двора музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась выставка «Ярких красок хоровод. Расписная дымковская игрушка». В экспозиции представлены глиняные игрушки и рельефы - произведения русского декоративно-прикладного искусства и народно-художественного промысла XIX-XXI веков из собраний Кировского музея дымковской игрушки и из частных коллекций.

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 07 окт
    симпатишные штучки
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  • Анонимно 07 окт
    а кто это на черно-белых фото на стене?
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    Анонимно 28 дек
    Это фотографии дымковских мастериц
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  • Анонимно 07 окт
    жаль, что не продаются, я б купила несколько поделок для домашней коллекции, в серванте хорошо бы смотрелись :-)
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  • Анонимно 07 окт
    Яркие, веселые) детей надо сводить посмотреть
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  • Анонимно 07 окт
    даже не знаю, какая игрушка лучше, все красивые
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