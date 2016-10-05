V конгресс учителей русского и литературы в Казани: делегаты из 58 городов обсудят динамику языковых и культурных процессов

Сегодня в Казани открылся V конгресс Российского общества преподавателей русского языка и литературы «Динамика языковых и культурных процессов в современной России», работа которого продлится до 8 октября. В этом году впервые конгресс проводится не в Санкт-Петербурге, а в столице Татарстана.
В нем принимают участие 537 делегатов из 58 городов России. На торжественной церемонии открытия мероприятия присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов, зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, президент Санкт-Петербургского государственного университета, президент РОПРЯЛ Людмила Вербицкая.
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