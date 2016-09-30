«Железные птицы» снаружи и изнутри: в Казанском аэропорту прошел осенний споттинг

Сегодня в международном аэропорту «Казань» прошел очередной споттинг — наблюдение за самолетами при помощи фотосъемки. На этот раз любители и профессионалы авиационной фотографии вновь получили возможность не только запечатлеть взлетающие и заходившие на посадку воздушные суда, но и побывать в салонах "железных птиц", оценить кабину пилота и даже увидеть самолеты, разобранные на части - они размещены на специальной площадке, где тренируются спасатели.