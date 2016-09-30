«Подрывные инновации» в бизнесе: как крупнейшие мировые компании пытаются заглянуть в будущее

30 сентября в Казани состоялась ежегодная открытая бизнес- лекция, организатором которой выступила интернет-газета «Реальное время». Подобное мероприятие проходит уже во второй раз. В этом году тема лекции — «Бизнес в эпоху подрывных инноваций. Как стать новым лидером». Представители компаний IBM, Uber, Volvo, лаборатории Касперского рассказали, что вызывает дрожь у бизнес-руководителей по всему миру, как создать бизнес будущего и какая для этого нужна команда.