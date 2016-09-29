День машиностроителя-2016: госнаграды за доблестный труд работникам отрасли

В торжественном мероприятии в КРК «Пирамида», посвященном Дню машиностроителя, принял сегодня участие президент РТ Рустам Минниханов. Главными героями этого дня стали представители трудовых династий, молодые инженеры, наладчики, операторы станков, слесари, конструкторы, ветераны производств. Рустам Минниханов также вручил государственные награды Республики Татарстан.
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