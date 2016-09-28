Коллегия минздрава РТ: рост онкозаболеваний и наплевательское отношение татарстанцев к здоровью

13:20, 28.09.2016 32 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Прошедшая сегодня коллегия Минздрава РТ была полностью посвящена вопросу организации онкологической службы в республике. Министр здравоохранения РТ Адель Вафин отметил как неудовлетворительную организацию работы службы, так и несвоевременное обращение пациентов за медицинской помощью.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 окт
    Наплевательское? Ну нашел я у себя ...Я лучше сдохну, чем в ваше ведомство обращусь, уважаемый Адель Юнусович.. или как вас там... Вы сами п робовали обращаться? 9 кругов ада я после смерти лучше пройду, чем к неадекватной бабе терапевту обращусь
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