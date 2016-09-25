Бегом и шагом по Казани: на старт «Кросса нации-2016» вышли министры, дети и семейные команды

Сегодня в Казани у Центрального стадиона прошел всероссийский забег «Кросс нации-2016». Как обычно, в рамках кросса прошли массовые и VIP-забеги на 1 км, а также забеги на 2, 4, 6, 8, 12 км.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии