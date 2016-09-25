Бегом и шагом по Казани: на старт «Кросса нации-2016» вышли министры, дети и семейные команды

16:31, 25.09.2016 34 7
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани у Центрального стадиона прошел всероссийский забег «Кросс нации-2016». Как обычно, в рамках кросса прошли массовые и VIP-забеги на 1 км, а также забеги на 2, 4, 6, 8, 12 км.

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 25 сент
    А все бегут, бегут, бегут
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    Анонимно 25 сент
    И я бегу!)
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  • Анонимно 25 сент
    Столько кроссов, не успеваешь отследить все)
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  • Анонимно 25 сент
    Я бегал, настроение супер!! Спасибо организаторам!
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  • Анонимно 25 сент
    Хорошо бегут)))
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  • Анонимно 25 сент
    Какие все молодцы. Жаль что я не бегун.
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  • Анонимно 25 сент
    Министр смешно бежит. Ну хоть бежит.
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