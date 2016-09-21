​«Ночь будущего» в «Униксе»: волшебный шар, криминалистическая лаборатория и виртуозное оригами для Ильшата Гафурова

22:17, 21.09.2016 46 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в КСК "Уникс" проходит четвертое мероприятие из цикла «PRO НАУКА в КФУ». Организаторы назвали его "Ночь будущего" и помимо лекций, экспериментов и мастер-классов предлагает специальную тематическую подборку литературы из ассортимента книжного магазина центра современной культуры «Смена»: от христианской эсхатологии до футуризма.

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