Нижнекамская ТЭЦ-1: как зарождался крупный промышленный узел республики

В этом году Нижнекамск отметил полувековой юбилей. Грандиозная стройка промышленного узла на Нижней Каме, вокруг которого 50 лет назад зародился город, была бы невозможна без энергетической базы.
В феврале 1967 года первый турбогенератор Нижнекамской ТЭЦ-1 дал промышленный ток. Этот момент можно считать временем рождения всего промышленного узла Нижнекамска.
В следующем году станция отпразднует свое 50-летие. Сегодня по составу установленного оборудования, количеству и параметрам отпускаемого технологического пара Нижнекамская ТЭЦ-1 является уникальным объектом отечественной энергетики. С современным состоянием станции можно ознакомиться в предыдущем фоторепортаже.
О том, как зарождалась одна из крупнейших теплоэлектроцентралей с комбинированным режимом выработки в республике, в фоторепортаже «Реального времени».
Фотографии предоставлены ОАО «ТГК-16».
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комментарии
мало писанины
для просмотра в обеденный перерыв в самый раз ;)