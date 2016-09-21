Нижнекамская ТЭЦ-1: как зарождался крупный промышленный узел республики

В этом году Нижнекамск отметил полувековой юбилей. Грандиозная стройка промышленного узла на Нижней Каме, вокруг которого 50 лет назад зародился город, была бы невозможна без энергетической базы.

В феврале 1967 года первый турбогенератор Нижнекамской ТЭЦ-1 дал промышленный ток. Этот момент можно считать временем рождения всего промышленного узла Нижнекамска.

В следующем году станция отпразднует свое 50-летие. Сегодня по составу установленного оборудования, количеству и параметрам отпускаемого технологического пара Нижнекамская ТЭЦ-1 является уникальным объектом отечественной энергетики. С современным состоянием станции можно ознакомиться в предыдущем фоторепортаже.

О том, как зарождалась одна из крупнейших теплоэлектроцентралей с комбинированным режимом выработки в республике, в фоторепортаже «Реального времени».

Фотографии предоставлены ОАО «ТГК-16».