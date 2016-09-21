Нижнекамская ТЭЦ-1: как зарождался крупный промышленный узел республики

11:22, 21.09.2016 13 2
Монтаж колонны Дымоходная труба 1 Фильтровальный зал ХВО-1, 1967г. Строительство градирни Турбогенератор, 1967г. Очистные сооружения ХВО-2 Котлотурбинный цех-2 Строительство Химической водоотчистки-2 (ХВО-2) Центральная насосная станция. Подземная часть, 1977-1978гг. Щит Центрального управления Строительство главного корпуса Химическая лаборатория, 1990г. Установка регенерации извести из шлама осветлителей
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  • Монтаж колонны
  • Дымоходная труба 1
  • Фильтровальный зал ХВО-1, 1967г.
  • Строительство градирни
  • Турбогенератор, 1967г.
  • Очистные сооружения ХВО-2
  • Котлотурбинный цех-2
  • Строительство Химической водоотчистки-2 (ХВО-2)
  • Центральная насосная станция. Подземная часть, 1977-1978гг.
  • Щит Центрального управления
  • Строительство главного корпуса
  • Химическая лаборатория, 1990г.
  • Установка регенерации извести из шлама осветлителей

В этом году Нижнекамск отметил полувековой юбилей. Грандиозная стройка промышленного узла на Нижней Каме, вокруг которого 50 лет назад зародился город, была бы невозможна без энергетической базы.

В феврале 1967 года первый турбогенератор Нижнекамской ТЭЦ-1 дал промышленный ток. Этот момент можно считать временем рождения всего промышленного узла Нижнекамска.

В следующем году станция отпразднует свое 50-летие. Сегодня по составу установленного оборудования, количеству и параметрам отпускаемого технологического пара Нижнекамская ТЭЦ-1 является уникальным объектом отечественной энергетики. С современным состоянием станции можно ознакомиться в предыдущем фоторепортаже.

О том, как зарождалась одна из крупнейших теплоэлектроцентралей с комбинированным режимом выработки в республике, в фоторепортаже «Реального времени».

Фотографии предоставлены ОАО «ТГК-16».

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 21 сент
    всегда интересно смотреть такие фотографии
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  • Анонимно 25 сент
    очень хороший репортаж!
    мало писанины
    для просмотра в обеденный перерыв в самый раз ;)
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