Ибн Фадлан возвращается домой: в казанском «Эрмитаже» подвели итоги исторической выставки

13:39, 20.09.2016 29 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин

Круглый стол, посвященный книге арабского путешественника Ибн Фадлана, его эпохе и археологическим коллекциям, прошел в Казани на площадке «Эрмитаж-Казань». Форум был приурочен к завершению работы выставки «Путешествие Ибн Фадлана: Волжский путь от Багдада до Булгара».

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