Хакатон в Иннополисе: ТФБ и венчурный фонд Life.SREDA выбирают лучшие IT-проекты

14:51, 17.09.2016 101 5
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В рамках совместного проекта венчурного фонда Life.SREDA и "Татфондбанка" – финтех-акселератора InspiRUSSIA – 17-18 сентября 2016 года в Иннополисе проходит хакатон. Цель мероприятия, посвященного инновациям в блокчейне и финтех-индустрии, - выбрать лучшие IT-проекты и дать возможность авторам реализовать их. Помимо менторской поддержки и стратегического развития, проекты получают доступ к платформе "Татфондбанка" - инфраструктурного партнера проекта, необходимый при проверке гипотез для подтверждения актуальности предложения рынку. Партнерами проекта InspiRUSSIA стали также Microsoft, ISimpleLab, QIWI, университет "Иннополис".

Фото предоставлены пресс-службой ПАО "Татфондбанк".

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 17 сент
    Как много фотографий
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  • Анонимно 17 сент
    Полезное мероприятие
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  • Анонимно 17 сент
    Сколько всего проектов собираются выбрать?
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  • Анонимно 18 сент
    А как получить доступ к платформе ТФБ ?
    Ведь гораздо удобнее сначала нащупать гипотезу на основе реальных данных, и только потом пилить по ней стартап.
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  • Анонимно 19 сент
    ну вот(( я все пропустил
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