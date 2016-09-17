Хакатон в Иннополисе: ТФБ и венчурный фонд Life.SREDA выбирают лучшие IT-проекты

В рамках совместного проекта венчурного фонда Life.SREDA и "Татфондбанка" – финтех-акселератора InspiRUSSIA – 17-18 сентября 2016 года в Иннополисе проходит хакатон. Цель мероприятия, посвященного инновациям в блокчейне и финтех-индустрии, - выбрать лучшие IT-проекты и дать возможность авторам реализовать их. Помимо менторской поддержки и стратегического развития, проекты получают доступ к платформе "Татфондбанка" - инфраструктурного партнера проекта, необходимый при проверке гипотез для подтверждения актуальности предложения рынку. Партнерами проекта InspiRUSSIA стали также Microsoft, ISimpleLab, QIWI, университет "Иннополис".

Фото предоставлены пресс-службой ПАО "Татфондбанк".