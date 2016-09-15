«Сбережение человечества как императив устойчивого развития»: в Казани прошло заседание Международного форума ЮНЕСКО

13:46, 15.09.2016 38
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казанской ратуше прошло заседание Международного форума ЮНЕСКО «Сбережение человечества как императив устойчивого развития». В мероприятии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, посол доброй воли ЮНЕСКО, со-президент Общероссийского общественного движения «За сбережение народа» Александра Очирова и другие.

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