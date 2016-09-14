Казанский онкодиспансер обзавелся картинной галереей, музеем и мемориальной аллеей

Сегодня на территории Республиканского клинического онкологического диспансера в Казани состоялось открытие бюстов основоположникам онкологической службы в Татарстане – К. Ульяновой, Ю. Ратнеру, М. Сигалу и А. Мухамедьяровой, а также картинной галереи и музея диспансера.

В мероприятии приняли участие директор НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н. Н. Блохина Мамед Алиев, первый заместитель министра здравоохранения РТ Сергей Осипов, председатель комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова, главный врач РКОД РТ Ильдар Хайруллин, ректор КГМА, главный онколог РТ и ПФО Рустем Хасанов, коллектив диспансера, родственники династий основоположников онкологической службы и пациенты онкодиспансера.