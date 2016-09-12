Десятки тысяч верующих, конная милиция, громкоговорители и ящики для садака: как отмечали Курбан-байрам в Московской соборной мечети

Для того, чтобы в столице России нормально прошел один из главных мусульманских праздников, по всей Москве пришлось перекрыть огромное количество улиц. Безопасность верующих обеспечивали сотни сотрудников полиции.

Самые массовые торжества прошли на территории Московской соборной мечети. Молитву по случаю праздника жертвоприношения там прочел председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Поток желающих помолиться был настолько огромным, что всех их не удалось вместить на территории храма и к началу проповеди внутрь было уже просто не попасть, поэтому в окрестностях религиозного объекта были размещены громкоговорители.

В целом мероприятие прошло спокойно и без неприятных инцидентов.