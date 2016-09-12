Десятки тысяч верующих, конная милиция, громкоговорители и ящики для садака: как отмечали Курбан-байрам в Московской соборной мечети

19:02, 12.09.2016 19 9
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  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин

Для того, чтобы в столице России нормально прошел один из главных мусульманских праздников, по всей Москве пришлось перекрыть огромное количество улиц. Безопасность верующих обеспечивали сотни сотрудников полиции.

Самые массовые торжества прошли на территории Московской соборной мечети. Молитву по случаю праздника жертвоприношения там прочел председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Поток желающих помолиться был настолько огромным, что всех их не удалось вместить на территории храма и к началу проповеди внутрь было уже просто не попасть, поэтому в окрестностях религиозного объекта были размещены громкоговорители.

В целом мероприятие прошло спокойно и без неприятных инцидентов.

комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 12 сент
    С праздником!
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  • Анонимно 12 сент
    Хороший праздник выдался и с погодой повезло!
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  • Анонимно 12 сент
    А где бараны? мясо где?
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  • Анонимно 12 сент
    И сразу куча нищих с детьми, а вдруг сегодня подадут больше.
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  • Анонимно 12 сент
    И тут одни узбеки
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  • Анонимно 12 сент
    Еще казахи есть, а так да, узбеков просто пруд пруди. Где татары?
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  • Анонимно 12 сент
    В этом году молящихся стало больше. Вот так бы всегда.
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  • Анонимно 13 сент
    В Москве запрещают строить мечети, зато татары в Казани толерантны...
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    Руслан Давлетшин 13 сент
    Понятное дело, в столице их не будет столько же, сколько в городах с мусульманским населением
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