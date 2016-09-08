Проблемы «Золотой середины», «Ждем 13 лет» и «не волшебник» Нигматзянов: дольщики «Свея» призывают чиновников к ответу

11:28, 08.09.2016 27
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня состоялась встреча дольщиков свеевского ЖК «Золотая середина» с представителями исполкома и ряда ведомств. Также на встрече присутствовали дольщики свеевского дома по ул. Достоевского, 57, которые, не дождавшись визита Нигматзянова на их объект, решили приехать в ЖК «Золотая середина», дабы узнать, почему их дом не могут достроить вот уже 13 лет.

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