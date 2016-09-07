Пушкин снова в Казани: в Музее Боратынского представили раритеты из российских музеев

Сегодня в Музее Е. А. Боратынского открылась выставка «Пушкин и Казань: казанские коллекции в музеях России». Экспонаты посвящены казанскому эпизоду жизни и творчества Александра Пушкина.

Среди раритетов можно обнаружить автографы Евгения Боратынского, портреты Пушкина и Боратынского, написанные при жизни, а также портреты казанского поэта-романтика Гавриила Каменева, казанского губернатора Ираклия Боратынского и его супруги Анны Боратынской (Абамелек).

Кроме того, на выставке представлены мебель и предметы, приобретенные у казанского купца, а также загадочный «казанский» альбом, редкие издания и рукописи XVIII – начала XIX вв.