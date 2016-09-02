«В объективе турецкого дипломата»: в Казани открылась выставка фоторабот генконсула Турции

Сегодня в Генеральном Консульстве Республики Турция в Казани открылась персональная фотовыставка генерального консула Турхана Дильмача «В объективе турецкого дипломата».
Фотовыставка приурочена к 20-летию со дня открытия Генконсульства Республики Турция в Казани. На выставке представлено 30 работ, сделанных в период работы консула в Татарстане. Кадры сняты в разные времена года в городах и селах Татарстана. Здесь можно увидеть древний Болгар, Елабугу, Казань, рыбаков на Волге и Каме, обычных жителей Татарстана.
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