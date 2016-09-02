«В объективе турецкого дипломата»: в Казани открылась выставка фоторабот генконсула Турции

17:31, 02.09.2016 17 5
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Генеральном Консульстве Республики Турция в Казани открылась персональная фотовыставка генерального консула Турхана Дильмача «В объективе турецкого дипломата».

Фотовыставка приурочена к 20-летию со дня открытия Генконсульства Республики Турция в Казани. На выставке представлено 30 работ, сделанных в период работы консула в Татарстане. Кадры сняты в разные времена года в городах и селах Татарстана. Здесь можно увидеть древний Болгар, Елабугу, Казань, рыбаков на Волге и Каме, обычных жителей Татарстана.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 03 сент
    какой интересный набалдашник у посоха Владыки!
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    Анонимно 03 сент
    это реликвия наверное какая-то
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  • Анонимно 03 сент
    Раифские коты!))) ^^
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  • Анонимно 03 сент
    странный набор гостей
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  • Анонимно 03 сент
    обычные такие работы, простые.. хотя, может надо поближе посмотреть
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