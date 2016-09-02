«Дороги России XXI века»: VAISALA, асфалайт и «пластиковый гаишник» с «джедайским мечом»

14:41, 02.09.2016 31
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня на площадке ГТРК «Корстон» проходит 17-ая международная выставка-форум «Дороги России XXI века». В ней принимают участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.

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