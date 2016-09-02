«Аксенов-фест 2016»: таланты и поклонники собрались в доме писателя

12:16, 02.09.2016 26 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани открывается литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест 2016». На протяжении трех дней у казанцев будет возможность встретиться с писателями и режиссерами, посетить показы фильмов. Сегодня участники форума: Ирина Барметова, Александр Снегирев, Андрей Геласимов, Евгений Попов, Сергей Соловьев, Александр Кабаков, Денис Осокин, Гузель Яхина собрались на стартовую пресс-конференцию в доме Василия Аксенова.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 02 сент
    А где можно купить книгу Аксенова на татарском?
    Татар теленя тяржемя ителгян Аксеновнын китабы кайсы кибетендя сатып алырга була?
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    Анонимно 31 мая
    можно в Доме Аксенова
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