«Аксенов-фест 2016»: таланты и поклонники собрались в доме писателя

Сегодня в Казани открывается литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест 2016». На протяжении трех дней у казанцев будет возможность встретиться с писателями и режиссерами, посетить показы фильмов. Сегодня участники форума: Ирина Барметова, Александр Снегирев, Андрей Геласимов, Евгений Попов, Сергей Соловьев, Александр Кабаков, Денис Осокин, Гузель Яхина собрались на стартовую пресс-конференцию в доме Василия Аксенова.
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комментарии
Татар теленя тяржемя ителгян Аксеновнын китабы кайсы кибетендя сатып алырга була?