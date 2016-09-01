Праздник курсантов в алых погонах: памятник суворовцу-первогодку, напутствия от президента и генералиссимуса, мастер-классы от служебных собак и десантников

Сегодня на территории Казанского суворовского военного училища открылся памятник суворовцам. В церемонии открытия и торжественной линейке принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Сопровождали президента заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Устинов и начальник Приволжского регионального центра МЧС России генерал-полковник внутренней службы Игорь Паньшин.
Перед участниками линейки выступили выпускники-суворовцы, свое мастерство показали бойцы дислоцированной в Ульяновске 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. А затем к курсантам вышел сам легендарный генералиссимус Александр Васильевич Суворов с напутственной речью. Изображавший великого полководца артист напомнил первокурсникам об основных правилах жизни суворовца: уважении к товарищам, любви к Родине, дисциплине и ответственности.
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