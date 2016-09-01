Праздник курсантов в алых погонах: памятник суворовцу-первогодку, напутствия от президента и генералиссимуса, мастер-классы от служебных собак и десантников

12:59, 01.09.2016 43 9
1/43
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на территории Казанского суворовского военного училища открылся памятник суворовцам. В церемонии открытия и торжественной линейке принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Сопровождали президента заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Устинов и начальник Приволжского регионального центра МЧС России генерал-полковник внутренней службы Игорь Паньшин.

Перед участниками линейки выступили выпускники-суворовцы, свое мастерство показали бойцы дислоцированной в Ульяновске 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. А затем к курсантам вышел сам легендарный генералиссимус Александр Васильевич Суворов с напутственной речью. Изображавший великого полководца артист напомнил первокурсникам об основных правилах жизни суворовца: уважении к товарищам, любви к Родине, дисциплине и ответственности.

комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 01 сент
    достойный памятник
    Ответить
  • Анонимно 01 сент
    Жалко, что погода такая дурацкая
    Ответить
  • Анонимно 01 сент
    Класс!
    Ответить
  • Анонимно 01 сент
    41я фотка 8)
    Ответить
    Анонимно 01 сент
    Вы чо? Это Суворов!!1
    Ответить
    Анонимно 01 сент
    местного розлива)
    Ответить
    Анонимно 01 сент
    Кааакогоеще розлива? там все родителя мы все такие прям - все всё поняли?...
    Ответить
  • Анонимно 01 сент
    красивый праздник. и погода как надо.
    Ответить
    Анонимно 01 сент
    Погода то как не надо, а курсанты повели себя по-мужски!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи