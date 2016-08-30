День республики на Казанском ипподроме: обидные падения, состязания амазонок и победа скакуна Рамзана Кадырова

19:46, 30.08.2016 40 5
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня на казанском ипподроме состоялись праздничные скачки, приуроченные к празднованию Дня Республики Татарстан и города Казани. Главным событием конно-спортивного сезона были соревнования чистокровных скакунов на Кубок Президента Татарстана, первым в которых пришел скакун Си Коуд, принадлежащий главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

Впервые в этом году в скачках принимали участие чистокровные арабские скакуны и зарубежные жокеи, а прямая трансляция скачек велась спутниковым телевидением на арабские страны.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 30 авг
    Красивые кони
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    Анонимно 31 авг
    +1, прямо загляденье, красавцы такие!
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  • Анонимно 30 авг
    Жаркая борьба была, судя по фото
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  • Анонимно 31 авг
    красота, люблю скачки))) жаль, что не особо часто можно их посмотреть
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  • Анонимно 31 авг
    бедненькие коняшки, устали сильно
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