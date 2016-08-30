День республики на Казанском ипподроме: обидные падения, состязания амазонок и победа скакуна Рамзана Кадырова

Сегодня на казанском ипподроме состоялись праздничные скачки, приуроченные к празднованию Дня Республики Татарстан и города Казани. Главным событием конно-спортивного сезона были соревнования чистокровных скакунов на Кубок Президента Татарстана, первым в которых пришел скакун Си Коуд, принадлежащий главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.



Впервые в этом году в скачках принимали участие чистокровные арабские скакуны и зарубежные жокеи, а прямая трансляция скачек велась спутниковым телевидением на арабские страны.