Kazan City Racing: байкеры-акробаты, дрифт под дождем и мастерство вождения от победителей «Дакара»

В День республики под стенами казанского Кремля в очередной раз состоялось автошоу Kazan City Racing. Выступления дрифтеров посмотрел президент РТ Рустам Минниханов. Свое мастерство перед казанской публикой продемонстрировали каскадеры Терри Грант за рулем Nissan 350Z и Ли Бауэрс на мотоцикле Kawasaki, победители «Дакара» Айрат Мардеев и Эдуард Николаев, а также команды Legend Stant Team и Fail Crew (обе из России). С показательным заездом на трассу также вышел именитый татарстанский автогонщик Тимур Тимерзянов.