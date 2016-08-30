Kazan City Racing: байкеры-акробаты, дрифт под дождем и мастерство вождения от победителей «Дакара»

В День республики под стенами казанского Кремля в очередной раз состоялось автошоу Kazan City Racing. Выступления дрифтеров посмотрел президент РТ Рустам Минниханов. Свое мастерство перед казанской публикой продемонстрировали каскадеры Терри Грант за рулем Nissan 350Z и Ли Бауэрс на мотоцикле Kawasaki, победители «Дакара» Айрат Мардеев и Эдуард Николаев, а также команды Legend Stant Team и Fail Crew (обе из России). С показательным заездом на трассу также вышел именитый татарстанский автогонщик Тимур Тимерзянов.
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