Kazan City Racing: байкеры-акробаты, дрифт под дождем и мастерство вождения от победителей «Дакара»

19:25, 30.08.2016 43 6
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В День республики под стенами казанского Кремля в очередной раз состоялось автошоу Kazan City Racing. Выступления дрифтеров посмотрел президент РТ Рустам Минниханов. Свое мастерство перед казанской публикой продемонстрировали каскадеры Терри Грант за рулем Nissan 350Z и Ли Бауэрс на мотоцикле Kawasaki, победители «Дакара» Айрат Мардеев и Эдуард Николаев, а также команды Legend Stant Team и Fail Crew (обе из России). С показательным заездом на трассу также вышел именитый татарстанский автогонщик Тимур Тимерзянов.

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 30 авг
    Гдеее дрифт камазов??? Мне рассказывали. Я за этим пришел на этот сайт! ГДЕ КАМАЗЫ?
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    Анонимно 30 авг
    А может там фотографов задвинули в коекуда.... Организация ни к черту там может?...
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  • Анонимно 31 авг
    Круть! мотоциклисты особенно крутые!
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  • Анонимно 31 авг
    женщина-мотоциклист тоже?
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  • Анонимно 31 авг
    какие стильные красотки
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  • Анонимно 31 авг
    Клево! )
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