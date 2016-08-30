Рустам Минниханов на открытии парка Урицкого: селфи у Стены любви, конкурс караоке и воркаут под дождем

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов посетил обновленный парк им.Урицкого. О выполненных работах по благоустройству парковой территории главе республики рассказала его помощник Наталия Фишман. Так, дно озера и канала были очищены от ила и мусора, один из мостов у озера был демонтирован, вместо него возвели новый. Остальные два моста отреставрировали, был реконструирован пирс. Аллеи парка теперь будут освещаться в темное время суток, а отдыхать горожане смогут на удобных скамейках. Также Рустам Минниханов ознакомился с благоустройством спортивных площадок.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
ПСО казанку засыпает - хоть общественник что-то сказал? В Советском районе почти нет скверов - хоть кто-то что-то сделал?