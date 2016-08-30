Рустам Минниханов на открытии парка Урицкого: селфи у Стены любви, конкурс караоке и воркаут под дождем

17:01, 30.08.2016 47 13
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов посетил обновленный парк им.Урицкого. О выполненных работах по благоустройству парковой территории главе республики рассказала его помощник Наталия Фишман. Так, дно озера и канала были очищены от ила и мусора, один из мостов у озера был демонтирован, вместо него возвели новый. Остальные два моста отреставрировали, был реконструирован пирс. Аллеи парка теперь будут освещаться в темное время суток, а отдыхать горожане смогут на удобных скамейках. Также Рустам Минниханов ознакомился с благоустройством спортивных площадок.

комментарии 13

комментарии

  • Анонимно 30 авг
    Фишман стильная такая
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  • Анонимно 30 авг
    круто, что дно очистили
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  • Анонимно 30 авг
    Дождь что ли был?
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    Анонимно 30 авг
    Ливень был
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  • Анонимно 30 авг
    Десятая фотка - лучшая!
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    Анонимно 30 авг
    ахаха :D
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  • Анонимно 30 авг
    я б тоже непрочь, чтоб на мою свадьбу президент заглянул)) повезло молодоженам)
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  • Анонимно 31 авг
    Леонов лучше всех
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  • Анонимно 31 авг
    в принципе просто обновили парк, все ок. Однако сколько было шума и планов? А главное - стоило ли это срубленной ивы? И данная обновка могла бы быть произведена без лишнего чиновника с целой командой (31 фотография например), а просто если бы глава Московского района работал, а не с леоновым тусил, да нюшу после предыдущего дня города в караоке водил
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    Ирина Гаврилова 31 авг
    В принципе в Татарстане все парки обновили. А сколько ещё новых построили, какие красивые набережные сделали? Порадуйтесь просто красоте уже нас окружающей.
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    Анонимно 31 авг
    Все бы ничего, если бы из этого цирк шапито не устраивали, ивы 100 летние не срубали, да и местных архитекторов не кидали, передавая всё wowhouse
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    Анонимно 31 авг
    А как радоваться, если после шумихи и слов "маладси" Миннизанова на все эти парки вся эта команда забивает. Правильно, не им жить в Казани. Они картинки нарисовали, бюджет освоили.
    ПСО казанку засыпает - хоть общественник что-то сказал? В Советском районе почти нет скверов - хоть кто-то что-то сделал?
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    Анонимно 31 авг
    чушь-то не пишите
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