Рустам Минниханов на открытии парка Урицкого: селфи у Стены любви, конкурс караоке и воркаут под дождем

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов посетил обновленный парк им.Урицкого. О выполненных работах по благоустройству парковой территории главе республики рассказала его помощник Наталия Фишман. Так, дно озера и канала были очищены от ила и мусора, один из мостов у озера был демонтирован, вместо него возвели новый. Остальные два моста отреставрировали, был реконструирован пирс. Аллеи парка теперь будут освещаться в темное время суток, а отдыхать горожане смогут на удобных скамейках. Также Рустам Минниханов ознакомился с благоустройством спортивных площадок.