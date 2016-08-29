Парк Урицкого накануне открытия: и цветные мосты отражались в воде…

Завтра в Казани состоится открытие парка Урицкого после реконструкции. Гостей праздника ожидает живая музыка от оркестра «Форсандо», обучающие мастер-классы для детей от педагогов из детского города "КидСпейс", пленэр с молодыми художниками, катание на лодках в озере и запуск корабликов с желаниями, выступление победителей конкурса «Голос двора». Уже сегодня вечерние посетители могли полюбоваться, каким красивым и уютным стало любимое место прогулок жителей окрестных микрорайонов.
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