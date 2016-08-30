Подарок для филателистов за 21 рубль: серию «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. Стадионы» пополнила марка с «Казань Ареной»

Сегодня в Казанской ратуше прошла церемония памятного гашения художественной почтовой марки, посвященной стадиону «Казань Арена», который в 2018 году примет матчи чемпионата мира по футболу. В церемонии приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий, министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов.
Специально для гашения почтовой марки был изготовлен памятный сувенирный штемпель, на котором указана дата празднования Дня города и Дня республики — 30 августа. Этим штемпелем делается оттиск на конвертах с наклеенными на них марками. На марке серии «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. Стадионы» номиналом 21 рубль изображен стадион «Казань Арена». Марки уже поступили в почтовое обращение и доступны во всех отделениях почтовой связи.
Казань стала четвертым городом, где проходит церемония гашения марки, посвященной турниру. Ранее подобные акции прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.
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