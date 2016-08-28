Автопраздник на Kazanring: от раритетных ретромотоцкиклов до ревущих раллийных супер-каров

Сегодня на автодроме Kazanring завершился X Международный фестиваль исторической автомототехники. Из 200 старинных автомобилей (прибывших в том числе из Германии, Литвы, Польши и Японии) конкурсное жюри отобрало лучшие машины. Призы победителям вручил Рустам Минниханов, который прибыл на фестиваль за рулем ретроавтомобиля, а уехал с праздника - на ретромотоцикле.

В этот же день на "Казан-ринге" прошли соревнования на Кубок президента Республики Татарстан по ралли-кроссу.