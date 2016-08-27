​IRONSTAR в Казани: почти полторы тысячи «полужелезных» людей, проплыли, пробежали и промчались по городу

17:17, 27.08.2016 94 7
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани проходит любительский этап Кубка России по триатлону IRONSTAR. 1300 спортсменов со всех уголков России прибыли в Казань, чтобы попробовать свои силы в индивидуальных и командных зачетах троеборья.

Участники проходят «полужелезную» дистанцию - 90 километров велогонки, забег на 21 километр и почти 2-километровый заплыв в Казанке, или спринт, который состоит из 20-километровой велогонки, 5-километрового забега и заплыва в 750 метров.

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 27 авг
    Классно, фоток столько)
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  • Анонимно 27 авг
    каждый год бы так!
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  • Анонимно 27 авг
    Казань по праву можно назвать спортивной столицей, теперь точно
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  • Анонимно 27 авг
    надоел спорт
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  • Анонимно 27 авг
    сколько сильных духом и телом людей в одном месте)
    Загляденье.
    Отличный материал)
    Ответить
  • Анонимно 28 авг
    Сколько значимых личностей. Это классно и престижно для мероприятия.
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  • Анонимно 29 авг
    Леонов нереальный красавец!
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