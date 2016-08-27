​IRONSTAR в Казани: почти полторы тысячи «полужелезных» людей, проплыли, пробежали и промчались по городу

Сегодня в Казани проходит любительский этап Кубка России по триатлону
IRONSTAR. 1300 спортсменов со всех уголков России прибыли в Казань, чтобы попробовать свои силы в индивидуальных и командных зачетах троеборья.
Участники проходят «полужелезную» дистанцию - 90 километров велогонки, забег на 21 километр и почти 2-километровый заплыв в Казанке, или спринт, который состоит из 20-километровой велогонки, 5-километрового забега и заплыва в 750 метров.
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