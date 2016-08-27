​Как хранители истории возрождают «часовню Лукницкого»

12:20, 27.08.2016 30 5
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня группа энтузиастов вместе с рабочими Казанского порохового завода приступила к приведению в порядок ротонды на ул. 1 Мая, возведенной в память погибших при пожаре на заводе в 1917 году.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 27 авг
    Ротонду возвели за 2 года до Катастрофы
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  • Анонимно 28 авг
    Благое дело!
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  • Анонимно 28 авг
    А где она расположена? Можно по точнее?
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    Анонимно 28 авг
    в конце улицы 1-го мая
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  • Анонимно 28 авг
    Очень похоже, что какая-то секта осквернила ротонду и проводила там свои шабаши...
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