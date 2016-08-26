Образ Сююмбике: в галерее «Хазине» открылась выставка в честь 500-летия царицы

18:19, 26.08.2016 25 7
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в галерее «Хазине» открылась выставка «Художники Татарстана: образ Сююмбике – последней царицы Казанского ханства в канун 500-летия со дня рождения», посвященная Дню Республики Татарстан из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан и произведений живописи художников Татарстана.

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 26 авг
    бабушка-смотрительница сама смахивает на экспонат
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    Анонимно 26 авг
    как и некоторые посетители))
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  • Анонимно 26 авг
    Бесплатный вход?
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  • Анонимно 26 авг
    как много образов, и все такие разные
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  • Анонимно 26 авг
    Оригинально замутили выставку
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  • Анонимно 26 авг
    надо сходить
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  • Oks Kreslavskaya 26 авг
    а что это за этаж, что там было до этого? Сабантуй?
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