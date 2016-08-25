«Jazz в усадьбе Сандецкого»: concerto grosso под занавес фестиваля

Сегодня завершился юбилейный, X фестиваль «Jazz в усадьбе Сандецкого». Поклонникам джаза подарили двойной концерт: в первом отделении прозвучала инструментальная программа Джейка Писака и Антона Горбунова (Израиль-Россия), во втором выступил коллектив Ольги Скепнер и Андрея Руденко с проектом Jazz Funk Industry. Part IV.
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