В Раифском монастыре простились с отцом Всеволодом

15:51, 21.08.2016 37
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Раифском Богородицком мужском монастыре простились со скончавшимся накануне наместником обители архимандритом Всеволодом.

Заупокойную литургию и чин монашеского отпевания отслужил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Богослужение проходило в Соборе Грузинской иконы Божией матери на территории обители.

Погребен отец Всеволод на Раифском кладбище.

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