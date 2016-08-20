Нижнекамску — 50! Подарки к юбилею: обновленное производство, «повеселевшие» дома и уютные зоны отдыха

Сегодня Нижнекамск отметил полувековой юбилей. В торжествах, посвященных знаменательной дате, принял участие президент РТ Рустам Минниханов.
В Нижнекамске президент посетил ряд нефтехимических предприятий, принял участие в торжественном вводе в эксплуатацию модернизированного производства линейных альфа-олефинов ПАО «Нижнекамскнефтехим», оценил итоги капремонта в многоквартирном доме по ул.Спортивная, ознакомился с благоустройством городского парка, а затем поздравил жителей города, собравшихся на проспекте Мира, откуда стартовал праздничный парад-карнавал.
Видео с празднования можно посмотреть здесь
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