Нижнекамску — 50! Подарки к юбилею: обновленное производство, «повеселевшие» дома и уютные зоны отдыха

Сегодня Нижнекамск отметил полувековой юбилей. В торжествах, посвященных знаменательной дате, принял участие президент РТ Рустам Минниханов.

В Нижнекамске президент посетил ряд нефтехимических предприятий, принял участие в торжественном вводе в эксплуатацию модернизированного производства линейных альфа-олефинов ПАО «Нижнекамскнефтехим», оценил итоги капремонта в многоквартирном доме по ул.Спортивная, ознакомился с благоустройством городского парка, а затем поздравил жителей города, собравшихся на проспекте Мира, откуда стартовал праздничный парад-карнавал.

Видео с празднования можно посмотреть здесь