В Казанском кремле появилась новая 200-рублевка. Деревянная…

18:15, 19.08.2016 24 7
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казанском Кремле появился памятник 200-рублевой банкноте. Инсталляция создана в честь будущей купюры номиналом двести рублей. Деревянная банкнота размером 2 на 4 метра будет стоять на площадке перед южным корпусом Пушечного двора и мечетью «Кул Шариф» до окончания акции по поддержке столицы Татарстана в качестве символа на новой купюре.


комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 19 авг
    Оригинальный арт-объект
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  • Анонимно 19 авг
    кто автор резного памятника?
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  • Анонимно 19 авг
    Симпатично) надо будет съездить сфоткаться)
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  • Анонимно 19 авг
    Кто выступал на мероприятии?
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  • Анонимно 19 авг
    Интересно придумали
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  • Анонимно 19 авг
    А когда конец акции?
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  • Анонимно 19 авг
    Я думал, что мы уже выиграли
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