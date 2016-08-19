В Казанском кремле появилась новая 200-рублевка. Деревянная…

Сегодня в Казанском Кремле появился памятник 200-рублевой банкноте. Инсталляция создана в честь будущей купюры номиналом двести рублей. Деревянная банкнота размером 2 на 4 метра будет стоять на площадке перед южным корпусом Пушечного двора и мечетью «Кул Шариф» до окончания акции по поддержке столицы Татарстана в качестве символа на новой купюре.



