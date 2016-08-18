Как «хоккейную» четверку Даниса Зарипова вооружили «АК-47» и «С-400»

19:25, 18.08.2016 25
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  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев

Сегодня в Набережных Челнах открылся завод по производству клюшек бывшего хоккеиста «Ак Барса» Даниса Зарипова. Предполагаемая мощность – до 40 тыс. клюшек в год. Пока завод производит в месяц 1000 штук клюшек под названиями моделей, как «С-400», «АК-47» и «Катюша».

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